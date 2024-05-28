Антиген бешенства выявили у котёнка в Псковской области
Антиген бешенства выявили в патологическом материале у котёнка в Псковской области, сообщили ПАИ в Псковской облветлаборатории.
Исследование проводили 27 мая.
Напомним, что при укусе животным с бешенством нужно как можно скорее промыть рану концентрированным мыльным раствором и незамедлительно обратиться к врачу.
Добавим, что последний карантин по бешенству в Псковской области объявляли на территории Себежского и Новоржевского районов.
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