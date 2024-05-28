Антиген бешенства выявили у котёнка в Псковской области

11:43, 28 мая 2024, ПАИ

Антиген бешенства выявили в патологическом материале у котёнка в Псковской области, сообщили ПАИ в Псковской облветлаборатории.

Исследование проводили 27 мая.

Напомним, что при укусе животным с бешенством нужно как можно скорее промыть рану концентрированным мыльным раствором и незамедлительно обратиться к врачу.

Добавим, что последний карантин по бешенству в Псковской области объявляли на территории Себежского и Новоржевского районов.