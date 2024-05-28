Предстоящий юбилейный концерт виртуоза-балалаечника Константина Абабкова обсуждают в медиацентре ПАИ

12:34, 28 мая 2024, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая юбилейному концерту руководителя ансамбля «Сказ» и обладателя звания «Душа земли Псковской» Константина Абабкова, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 28 мая.

Подробнее рассказываем о праздновании юбилея, наполнении концерта и планах на следующий этап жизни.

Напомним, что юбилейный концерт Константина Абабкова пройдёт в Псковской областной филармонии 4 июня.