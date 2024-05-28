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Общество

Более 1200 вакансий будет представлено на ярмарке трудоустройства в Псковской области

Более 1 200 вакансий будет представлено на федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства в Псковской области, который состоится 28 июня с 10:00 до 16:00, сообщила директор Псковского областного центра занятости населения Олеся Сергеева на пресс-конференции медиацентре ПАИ сегодня, 28 мая.

Более 1 200 вакансий будет представлено на ярмарке трудоустройства в Псковской области. На фотографии Олеся Сергеева. Фото здесь и далее: ПАИ

В этом году уже более 70 работодателей подали заявки на участие, регистрация ещё не закрыта. Для сравнения, в прошлом году было представлено 50 работодателей и открыто 1 200 вакансий. «В этом году мы перешагнём эту цифру вакансий, потому что заявилось больше работодателей», – отметила Олеся Сергеева.

Заявляются работодатели и из других регионов, но, по словам спикера, местные в приоритете.

Кроме того, 45 вакансий представит полиция. «В прошлом году от ярмарки трудоустройства польза была. Нам хотелось бы пообщаться вживую с теми, кто посетит ярмарку, мы всегда нацелены на то, чтобы рассказать о службе, и готовы предложить различные вакансии», – сообщил командир отдельного батальона ППС УМВД России по Пскову Виктор Ежов.

На фото Виктор Ежов

На некоторые мероприятия потребуется предварительная регистрация, уточнила Олеся Сергеева.

В Пскове федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдёт в «Простории» (Иркутский переулок, 2), в Великих Луках – в Доме культуры на улице Зверева, 29.

По итогам регионального этапа ярмарки в Псковской области уже трудоустроено 47 человек, а всего в работе 418 резюме.

Напомним, в прошлом году ярмарку трудоустройства посетили порядка трёх тысяч жителей Псковской области, из них 300 человек были трудоустроены.

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