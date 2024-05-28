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Общество

У псковичей есть возможность принять участие в акции «Монетная неделя» до 2 июня

У псковичей есть возможность до 2 июня принести монеты в банки в рамках Всероссийской акции «Монетная неделя», которая продолжается в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в региональном отделении Северо-Западного главного управления Центрального банка России.

Всероссийская акция «Монетная неделя» продолжается в Псковской области. Фото: отделение по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России

Жители региона смогут сдать скопившуюся дома мелочь, а банки зачислят итоговую сумму на счёт клиента. Кроме того, в некоторых офисах банков можно будет обменять любое количество мелочи на банкноты без комиссии.

Список подразделений банков на территории области, которые работают в рамках акции, а также условия приёма монет можно найти на сайте акции монетнаянеделя.рф. Там же размещены ответы на вопросы об акции, алгоритм действий и интересные факты о наличном денежном обращении. Мероприятие проходит при поддержке Банка России.

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