Вице-спикер Псковского областного Собрания Александр Братчиков станет гостем «Оглавления»
Гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 28 мая станет заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков.
Главными темами разговора станут итоги Дней Псковской области в Совете Федерации, обсуждаемая в парламенте прогрессивная шкала налогообложения, а также предстоящий отчёт губернатора Михаила Ведерникова о работе правительства региона в 2023 году.
Программа выйдет в радиоэфир в 14:00. Посмотреть видеоверсию «Оглавление» можно будет на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
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