Вице-спикер Псковского областного Собрания Александр Братчиков станет гостем «Оглавления»

12:53, 28 мая 2024, ПАИ

Гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 28 мая станет заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков.

Главными темами разговора станут итоги Дней Псковской области в Совете Федерации, обсуждаемая в парламенте прогрессивная шкала налогообложения, а также предстоящий отчёт губернатора Михаила Ведерникова о работе правительства региона в 2023 году.

Программа выйдет в радиоэфир в 14:00. Посмотреть видеоверсию «Оглавление» можно будет на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».