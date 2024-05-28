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Какие вакансии для несовершеннолетних будут представлены на ярмарке трудоустройства в Псковской области

Какие вакансии для несовершеннолетних будут представлены на ярмарке трудоустройства в Псковской области, рассказала директор Псковского областного центра занятости населения Олеся Сергеева на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 28 мая.

Какие вакансии для несовершеннолетних будут представлены на ярмарке трудоустройства в Псковской области, рассказала директор областного центра занятости населения. Фото: ПАИ

«Совместно с Молодёжным кадровым центром мы готовим базу вакансий для несовершеннолетних для летнего трудоустройства, на ярмарке мы будем готовы уделить большое количество времени ребятам», – отметила Олеся Сергеева.

Среди вакансий – официанты, курьеры, горничные и даже помощник мирового судьи. Минимальная заработная плата – 16 тысяч рублей.

«Мы постоянно взаимодействуем с работодателями. Например, сейчас в «Севзапинвесте» стажируются 14 несовершеннолетних, после завершения стажировки они будут трудоустроены. «Соловьи» тоже включились в этот процесс, там трое несовершеннолетних на стажировке, в мировом суде одно резюме в работе на помощника», – подчеркнула гостья медиацентра.

Также в преддверии ярмарки на улице Коммунальной, 71а в Пскове состоится молодёжная ярмарка, где будет более 30 работодателей. «Мы планируем, что будут проведены первичные экспресс-собеседования. Возможно, федеральный этап станет той площадкой, на которой мы сможем закрепить трудовые отношения между несовершеннолетними и работодателями, с которыми они уже встречались», – сказала спикер.

Кроме того, Молодёжный кадровый центр на федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства в Псковской области представит интересную программу. «Часть мероприятий мы уже показывали на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве, они хорошо себя зарекомендовали. Это квизы, профессиональные игры, кадровая мафия, в которой можно многое узнать о себе и о тех, кто рядом», – заметила Олеся Сергеева.

Напомним, что федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства в Псковской области пройдёт 28 июня с 10:00 до 16:00.

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