Пскович обновил областной рекорд по плаванию

14:41, 28 мая 2024, ПАИ

Пскович Захар Болоболов обновил рекорд Псковской области по плаванию на летнем первенстве, которое прошло в бассейне спортшколы «Барс». Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Барс».

Среди юношей на соревнованиях заметно отличились Илья Рощупкин, одержавший пять побед на дистанциях 50, 100, 200 метров на спине, а также 100 и 200 метров комплексным плаванием, и Ярослав Поляков, который взял золото на дистанциях 50, 100 и 200 метров баттерфляем и 400 метров комплексным плаванием.

Среди девушек по четыре победы одержали Наталия Вихрова и Вероника Михайлова. Наталия Вихрова стала первой на дистанциях 50 и 100 метров на спине и 100, 200 метров комплексным плаванием. Вероника Михайлова победила на дистанциях 200, 400, 800 и 1 500 метров вольным стилем.

Захар Болоболов установил рекорд Псковской области для спортсменов младше 14 лет на дистанции 100 метров баттерфляем. Его результат составил 58,6 секунды. Отметим, что в декабре прошлого года пскович также отличился рекордом области на этой дистанции.

В ходе соревнований 15 псковских пловцов выполнили нормативы очередных спортивных разрядов. Звания кандидатов в мастера спорта получат Яна Владимирова, Елена Федорова, Диана Швалюк, Максим Степанов и Захар Болоболов.

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