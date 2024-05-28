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Общество

Арбузную халву от чемпиона мира по версии WBF смогут попробовать псковичи в День защиты детей

Арбузную халву на открытом огне приготовят для гостей фестиваля детства в Пскове. Мероприятие приурочено ко Дню защиты детей, который традиционно отмечается 1 июня. Об этом сообщил председатель Псковской областной федерации бокса, директор спортивной школы «Олимп» Артур Акавов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 28 мая.

Арбузную халву смогут попробовать псковичи в День защиты детей. Фото: ПАИ

«Идея проведения мероприятия появилась ещё в прошлом году, когда был фестиваль плова, мы там участвовали и забрали первое место. И так мы решили установить рекорд по приготовлению арбузной халвы», – отметил Артур Акавов, который будет готовить арбузную халву. Он уточнил, что рекорд планируется установить на уровне региона.

На фестивале детства также можно будет бесплатно попробовать мороженое, сладкую вату и кофе. Их можно будет получить по брендированным билетам, которые раздадут гостям фестиваля. Кроме того, на фестивале будут работать различные интерактивные площадки и зоны для проведения мастер-классов.

Фестиваль детства состоится с 12:00 до 16:00 в парке Строителей в Пскове. Дегустация готовой халвы пройдёт с 14:30 до 15:00.

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