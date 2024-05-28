Псковские работодатели могут решить кадровый вопрос на портале «Работа в России»

16:42, 28 мая 2024, ПАИ

Псковские работодатели на портале «Работа в России» могут разместить информацию о вакансиях и предложениях о заключении договора на целевое обучение, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Так, работодатели Псковской области смогут эффективно решить кадровые вопросы, а абитуриенты – получить гарантию трудоустройства.

Напомним, с 1 мая в России обновились правила целевого обучения: теперь получить информацию о нём можно на едином портале «Работа в России».

Консультации по работе на портале работодатели и соискатели региона могут получить по телефонам (8 8112) 66-09-04 (главный специалист отдела активной политики занятости населения областного центра занятости населения Антон Кустов) и 8-953-254-60-65 (руководитель Молодёжного кадрового центра Псковской области Николай Морозов).

Ранее сообщалось, что на ярмарке трудоустройства в Псковской области будет представлено более 1 200 вакансий, среди которых будут вакансии для несовершеннолетних для летнего трудоустройства.