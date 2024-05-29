Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Каждый третий мужчина из Пскова против сокращённой пятницы для женщин

42 % мужчин (до 34 лет) выступают против инициативы заместителя председателя Госдумы Бориса Чернышова, который предложил сократить рабочий день в пятницу на два часа для женщин при условии сохранения зарплаты, следует из данных опроса SuperJob.

72 % женщин и 43 % мужчин поддерживают инициативу Бориса Чернышова. Активнее всего идею поддерживают опрошенные в возрасте 35–44 лет: 89 % среди женщин и 53 % среди мужчин. Основные аргументы: женщины – жёны и матери и им нужно больше отдыхать.

Ранее сообщалось, в каких профессиях доверяют больше мужчинам, чем женщинам.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












29 мая 2024

Стали известны результаты великолукского конкурса «Студент года»
29 мая 2024

До +30 градусов и грозы ожидаются в Псковской области 30 мая
29 мая 2024

Псковичей приглашают на археологические выходные в Выбуты
29 мая 2024

150 воздушных шаров с мусором отправила КНДР в Южную Корею
29 мая 2024

Tele2 первой на рынке запустила войсы в чате мобильного приложения
29 мая 2024

Фестиваль робототехники пройдёт в Пскове
29 мая 2024

Температура воздуха в Дели почти достигла 50 градусов
29 мая 2024

Ветерана войны поздравила с 90-летием депутат Псковской гордумы Алеся Михачева

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...