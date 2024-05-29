Каждый третий мужчина из Пскова против сокращённой пятницы для женщин

09:21, 29 мая 2024, ПАИ

42 % мужчин (до 34 лет) выступают против инициативы заместителя председателя Госдумы Бориса Чернышова, который предложил сократить рабочий день в пятницу на два часа для женщин при условии сохранения зарплаты, следует из данных опроса SuperJob.

72 % женщин и 43 % мужчин поддерживают инициативу Бориса Чернышова. Активнее всего идею поддерживают опрошенные в возрасте 35–44 лет: 89 % среди женщин и 53 % среди мужчин. Основные аргументы: женщины – жёны и матери и им нужно больше отдыхать.

Ранее сообщалось, в каких профессиях доверяют больше мужчинам, чем женщинам.