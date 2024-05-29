Названы лучшие продукты для пищеварения

10:29, 29 мая 2024, ПАИ

Продукты, которые помогут наладить пищеварение, перечислила врач-гастроэнтеролог Елена Якушева, сообщает Life.ru.

Самым лучшим продуктом, способным наладить пищеварение, является топинамбур, отмечает эксперт. Это растение также может избавить от тошноты и изжоги, убрать горький привкус во рту.

Кроме того, чтобы не испытывать проблем с желудочно-кишечным трактом, специалист рекомендует добавить в рацион содержащие целый ряд витаминов и микроэлементов инжир, мандарины и брокколи, тыкву и свёклу.

Ранее кардиолог перечислила полезные для сердечно-сосудистой системы продукты.