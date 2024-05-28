Модернизация системы налогообложения большинства псковичей не коснётся

11:14, 29 мая 2024, ПАИ

Модернизация системы налогообложения, которую предлагает Минфин России, большинства россиян и, конечно, подавляющего большинства жителей Псковской области не коснётся, отметили собеседники Псковского агентства информации.

Напомним, в России сейчас применяется плоская шкала налогообложения доходов граждан (налог на доходы физических лиц) с незначительными элементами прогрессивной. Минфин России внес на рассмотрение в Госдуму предложения, которые делают плоскую шкалу НДФЛ прогрессивной.

При этом, подчеркнул глава Минфина Антон Силуанов, предлагаемые изменения коснутся лишь 3,2% работающих граждан. Это 2 млн человек из 64 работающих.

«При этом в выигрыше окажется большое количество семей с детьми», — прокомментировал глава Минфина Антон Силуанов.

«При разработке поправок мы опирались на рекомендации Госдумы. Принятие предлагаемых изменений позволит обеспечить стабильные и предсказуемые условия для граждан, бизнеса и регионов на ближайшие 6 лет. И даст рост экономического благосостояния страны», — отметил министр финансов РФ Антон Силуанов.

В чем заключаются предложения Минфина?

Ставка 13% остается для доходов до 2,4 млн руб. в год. То есть все, кто получает зарплаты до 200 тысяч рублей в месяц, изменений не почувствуют.

Для доходов от 2,4 млн до 5 млн руб. в год ставка будет 15%, от 5 млн до 20 млн в год — 18%, от 20 до 50 млн в год — 20%, от 50 млн руб. в год — 22%.

Кроме того, ставка НДФЛ в 13% сохраняется для участников СВО. Малоимущие семьи с двумя и более детьми за счет вычета будут платить по ставке 6% НДФЛ.

Также предлагается делать вычет для сдающих нормативы ГТО и при прохождении ежегодной диспансеризации.

Налог на продажу недвижимости до суммы в 2,4 млн руб. останется 13%, выше —15%. С учетом нынешней стоимости недвижимости это коснется большинства сделок в крупных городах.

Повышенная ставка налогообложения будет применяться только на величину дохода свыше 2,4 млн рублей.

Региональные эксперты отмечают, что предлагаемые изменения в налоговой системе выгодны регионам. За счет роста налоговых поступлений в бюджет появятся дополнительные возможности финансирования реализуемых в Псковской области программ.