Модернизация системы налогообложения большинства псковичей не коснётся
Модернизация системы налогообложения, которую предлагает Минфин России, большинства россиян и, конечно, подавляющего большинства жителей Псковской области не коснётся, отметили собеседники Псковского агентства информации.
Напомним, в России сейчас применяется плоская шкала налогообложения доходов граждан (налог на доходы физических лиц) с незначительными элементами прогрессивной. Минфин России внес на рассмотрение в Госдуму предложения, которые делают плоскую шкалу НДФЛ прогрессивной.
При этом, подчеркнул глава Минфина Антон Силуанов, предлагаемые изменения коснутся лишь 3,2% работающих граждан. Это 2 млн человек из 64 работающих.
«При этом в выигрыше окажется большое количество семей с детьми», — прокомментировал глава Минфина Антон Силуанов.
«При разработке поправок мы опирались на рекомендации Госдумы. Принятие предлагаемых изменений позволит обеспечить стабильные и предсказуемые условия для граждан, бизнеса и регионов на ближайшие 6 лет. И даст рост экономического благосостояния страны», — отметил министр финансов РФ Антон Силуанов.
В чем заключаются предложения Минфина?
Ставка 13% остается для доходов до 2,4 млн руб. в год. То есть все, кто получает зарплаты до 200 тысяч рублей в месяц, изменений не почувствуют.
Для доходов от 2,4 млн до 5 млн руб. в год ставка будет 15%, от 5 млн до 20 млн в год — 18%, от 20 до 50 млн в год — 20%, от 50 млн руб. в год — 22%.
Кроме того, ставка НДФЛ в 13% сохраняется для участников СВО. Малоимущие семьи с двумя и более детьми за счет вычета будут платить по ставке 6% НДФЛ.
Также предлагается делать вычет для сдающих нормативы ГТО и при прохождении ежегодной диспансеризации.
Налог на продажу недвижимости до суммы в 2,4 млн руб. останется 13%, выше —15%. С учетом нынешней стоимости недвижимости это коснется большинства сделок в крупных городах.
Повышенная ставка налогообложения будет применяться только на величину дохода свыше 2,4 млн рублей.
Региональные эксперты отмечают, что предлагаемые изменения в налоговой системе выгодны регионам. За счет роста налоговых поступлений в бюджет появятся дополнительные возможности финансирования реализуемых в Псковской области программ.
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