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Культура

Концерт ансамблевой музыки пройдёт в Пскове 1 июня

Концерт ансамблевой музыки из цикла «Музыка из воздуха» пройдёт в Пскове 1 июня в 16:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Концерт ансамблевой музыки пройдёт в Пскове 1 июня. Фото предоставлено организаторами

Перед гостями выступят московская органистка Юлия Лотова, Пётр Термен (терменвокс) и Наталья Термен (терменвокс).

В программе прозвучат музыкальные произведения немецкого композитора и органиста эпохи барокко Иоганна Себастьяна Баха, немецкого и английского композитора Георга Фридриха Генделя, французского композитора XIX века Шарля Франсуа Гуно, французского композитора и органиста XIX-XX веков Жозефа Эли Жоржа-Мари Бонне, французского композитора XIX века Авраама Луи Нидермейера, аргентинского композитора XX века Астора Панталеона Пьяццоллы.

Кроме того, слушатели смогут познакомиться с различными приёмами игры на терменвоксе.

Посетить концерт можно по пригласительным за пожертвование, которое можно сделать непосредственно перед началом мероприятия.

Продолжительность: 70 минут без антракта.

Ранее сообщалось, что в июне в Пскове пройдут пять концертов органной музыки.

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