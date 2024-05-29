Учёные нашли полезные свойства в кожуре апельсина

12:15, 29 мая 2024, ПАИ

Учёные из университета Флориды обнаружили, что в экстракте кожуры апельсина содержатся полезные фитохимические вещества, способные подавлять активность кишечных бактерий, которые оказывают токсичное воздействие на сердце, пишут Journal of Agricultural and Food Chemistry (JAFС).

Активность некоторых кишечных бактерий может вызвать атеросклероз и сердечную недостаточность.

В ходе изучения кожуры апельсина учёные выяснили, что она богата полезными фитохимическими веществами, которые могут предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.

Открытие позволит разработать продукты и лекарства, благотворно влияющие на сердце.

Ранее диетолог назвала самые полезные фрукты в зимне-весенний период.