Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Школьница Полина Баранова из Великих Лук отправится на чаепитие к губернатору

Среди школьников среднего звена на весеннем этапе акции «Губернаторский дневник» победу одержала учащаяся школы № 13 Полина Баранова. За последние три месяца учёбы шестиклассница сумела заработать 63 оценки «отлично».

Полина отличница с первого класса. Фото здесь и далее предоставили родители Полины Барановой

«Лайфхаков для победы нет, нужно просто хорошо учиться и идти к своей цели», – поделилась Полина.

Принять участие в «Губернаторском дневнике» девочке предложила мама, ведь Полина – круглая отличница по всем предметам. Более того, школьница принимает участие во всех школьных олимпиадах и конкурсах.

У Полины любимый предмет в школе – математика

«Я очень сильно горжусь Полиночкой и её успехами. Когда узнала о победе – была счастлива до слёз. Мурашки побежали по всему телу. Это были невероятные эмоции», – поделилась мама школьницы Екатерина Баранова.

Учиться Полине очень нравится. Её любимый предмет – математика, но она активно отвечает и на других уроках. Свободного времени у девочки не так много, ведь помимо учёбы у неё есть увлечения – на протяжении восьми лет Полина занимается танцами в хореографическом коллективе «Феникс». Вместе с коллегами по сцене она завоёвывает призовые места конкурсов различных уровней.

Шестиклассница восемь лет занимается танцами

31 мая Полина Баранова совместно с другими победителями акции «Губернаторский дневник» отправится в Псков на встречу с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. В неформальной обстановке школьники смогут не только пообщаться с главой региона, но и получить автограф и персональное пожелание от губернатора.

Ранее мы уже рассказывали о второкласснике Артемии Фёдорове, который также стал победителем акции «Губернаторский дневник». Узнать имена остальных победителей можно здесь.

Акция «Губернаторский дневник» прошла в Псковской области уже в 11-й раз. Ежегодно школьники из разных муниципалитетов стремятся заработать как можно больше отличных оценок, чтобы в конце учебного года отправиться на чаепитие к губернатору Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












29 мая 2024

Завершается приём заявок на участие в международной премии «Мы вместе»
29 мая 2024

31 мая будет ограничено движение транспорта на Привокзальной площади в Пскове
29 мая 2024

Батюшку из Псковской области наградили орденом Русской православной церкви
29 мая 2024

Что делать, чтобы избежать на дороге встречи с лосем
29 мая 2024

Как правильно загорать на солнце: советы от псковского онкодерматолога
29 мая 2024

Школьница Полина Баранова из Великих Лук отправится на чаепитие к губернатору
29 мая 2024

Ушла из жизни заведующая великолукским детским садом №20
29 мая 2024

Юрий Бурлин: ТОС – коллектив, который знает, чего хочет

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...