Школьница Полина Баранова из Великих Лук отправится на чаепитие к губернатору

13:58, 29 мая 2024, ПАИ

Среди школьников среднего звена на весеннем этапе акции «Губернаторский дневник» победу одержала учащаяся школы № 13 Полина Баранова. За последние три месяца учёбы шестиклассница сумела заработать 63 оценки «отлично».

«Лайфхаков для победы нет, нужно просто хорошо учиться и идти к своей цели», – поделилась Полина.

Принять участие в «Губернаторском дневнике» девочке предложила мама, ведь Полина – круглая отличница по всем предметам. Более того, школьница принимает участие во всех школьных олимпиадах и конкурсах.

«Я очень сильно горжусь Полиночкой и её успехами. Когда узнала о победе – была счастлива до слёз. Мурашки побежали по всему телу. Это были невероятные эмоции», – поделилась мама школьницы Екатерина Баранова.

Учиться Полине очень нравится. Её любимый предмет – математика, но она активно отвечает и на других уроках. Свободного времени у девочки не так много, ведь помимо учёбы у неё есть увлечения – на протяжении восьми лет Полина занимается танцами в хореографическом коллективе «Феникс». Вместе с коллегами по сцене она завоёвывает призовые места конкурсов различных уровней.

31 мая Полина Баранова совместно с другими победителями акции «Губернаторский дневник» отправится в Псков на встречу с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. В неформальной обстановке школьники смогут не только пообщаться с главой региона, но и получить автограф и персональное пожелание от губернатора.

Ранее мы уже рассказывали о второкласснике Артемии Фёдорове, который также стал победителем акции «Губернаторский дневник». Узнать имена остальных победителей можно здесь.

Акция «Губернаторский дневник» прошла в Псковской области уже в 11-й раз. Ежегодно школьники из разных муниципалитетов стремятся заработать как можно больше отличных оценок, чтобы в конце учебного года отправиться на чаепитие к губернатору Псковской области.