Более 20 дистанционных преступлений совершили несовершеннолетние в Псковской области за год

14:54, 29 мая 2024, ПАИ

21 дистанционное преступление с участием несовершеннолетних произошло в Псковской области в 2023 году, сообщила начальник подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области Светлана Королькова в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове, сегодня, 29 мая.

«Шесть подростков были жителями нашего региона, и два подростка представляли другие регионы, приезжали к нам из соседних областей. В этом году у нас тоже уже имеются такие факты. Пока дела в производстве, поэтому вопросы все решаются», – рассказала гостья радиоэфира.

В преступлениях оказываются замешаны как дети из приличных семей, не имеющих большого дохода, так и несовершеннолетние, которые и ранее попадались в поле зрения сотрудников полиции, отметила Светлана Королькова.

По её словам, в последние годы в Псковской области, как и в России в целом, набирает обороты дистанционное мошенничество.