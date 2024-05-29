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Общество

Псковичи смогут окунуться в атмосферу прошлого

Интерактивный сайт «Псков 360°», позволяющий отправиться в виртуальное путешествие в прошлое, разработали в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в комитете по образованию Псковской области.

«Псков 360°» – это историко-культурный проект, который позволяет изучать историю города в интерактивном формате. Фото: комитет по образованию Псковской области

С помощью смартфона, компьютера или VR-очков можно прогуляться по древним улицам, увидеть старинные дома и проникнуться атмосферой старого Пскова.

«Псков 360°» – это историко-культурный проект, который позволяет изучать историю города в интерактивном формате.

Ранее сообщалось, что туристический проект студенток ПсковГУ занял первое место на всероссийском конкурсе молодёжных инициатив, идей и проектов «История, культурное наследие и традиции: взгляд молодых».

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