Псковичи смогут окунуться в атмосферу прошлого

13:29, 29 мая 2024, ПАИ

Интерактивный сайт «Псков 360°», позволяющий отправиться в виртуальное путешествие в прошлое, разработали в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в комитете по образованию Псковской области.

С помощью смартфона, компьютера или VR-очков можно прогуляться по древним улицам, увидеть старинные дома и проникнуться атмосферой старого Пскова.

«Псков 360°» – это историко-культурный проект, который позволяет изучать историю города в интерактивном формате.

Ранее сообщалось, что туристический проект студенток ПсковГУ занял первое место на всероссийском конкурсе молодёжных инициатив, идей и проектов «История, культурное наследие и традиции: взгляд молодых».