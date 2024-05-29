Крупный град выпал в Псковской области
Крупный град выпал в посёлке Идрица Себежского района, пишет газета «Призыв» со ссылкой на читателя.
«Все сходят с ума, закрывают морковку», – передают жители Себежского района.
Ранее сообщалось, что в Псковской области ожидается сохранение жаркой погоды, но к сухим дням также прибавятся дожди с грозами.
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29 мая 2024
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