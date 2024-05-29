Крупный град выпал в Псковской области

15:34, 29 мая 2024, ПАИ

Крупный град выпал в посёлке Идрица Себежского района, пишет газета «Призыв» со ссылкой на читателя.

«Все сходят с ума, закрывают морковку», – передают жители Себежского района.

Ранее сообщалось, что в Псковской области ожидается сохранение жаркой погоды, но к сухим дням также прибавятся дожди с грозами.