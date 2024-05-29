Специалисты МЧС России ликвидируют пожар в жилом доме в Пскове, загоревшемся из-за удара молнии

18:08, 29 мая 2024, ПАИ

Специалисты МЧС России ликвидируют пожар в жилом доме в коттеджном посёлке Петропавловский на берегу Великой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщение о возгорании поступило в 17:14. Рядом, как сообщают очевидцы, также находятся жилые дома.

Как стало известно ранее, возгорание произошло из-за удара молнии. Видеозапись с места событий можно увидеть здесь.