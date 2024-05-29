Всё у нас получится – Борис Елкин отчитался о работе за год

18:42, 29 мая 2024, ПАИ

О благоустройстве, учебниках по родному краю, мусорном коллапсе и оценке работы администрации города депутатским корпусом – в репортаже корреспондента ПАИ с 22-й сессии Псковской городской Думы.

Традиционно глава города ежегодно отчитывается перед депутатами на летней сессии городского парламента. Сегодня этот отчёт был вторым для Бориса Елкина в качестве главы Пскова.

Вошёл глава города в зал заседаний последним – как позже выяснится, с 6:00 уже работал в «Экопроме», решая вопросы вывоза мусора в городе. Эта проблема тоже волновала народных избранников, хотя многие, задавая вопросы, уточняли: понимаем, вопрос в ведении области, но, пользуясь случаем…

«Ситуация непростая, регоператор находится в споре между хозяйствующими субъектами, но людей это не должно волновать», – подчеркнул Борис Елкин, напомнив, что вопрос поднимался на уровне Совета Федерации, работа по нормализации процесса идёт, чтобы «в область пришли люди, которые лучше этим займутся. В настоящее время есть механизмы, которые будут использоваться в работе с нынешним регоператором».

Насущным он назвал вопрос ремонта дворов: программа приостановлена. Администрация Пскова использует средства дорожного фонда, но этого ничтожно мало, и, по мнению Бориса Елкина, городу одному эту проблему не решить, нужна региональная и федеральная поддержка.

Когда деревья стали большими

Город становится лучше и краше – мнение депутатского корпуса было единодушным, но вот почему-то плитка рассыпается на улице Ленина и деревья засыхают. Какая работа идёт по гарантийным обязательствам, переживал депутат Александр Баев. На это глава города заметил, что в подведомстве УГХ организована структура «Специализированный заказчик», где работает специалист именно с подрядчиками по гарантийным обязательствам. «На этой неделе пройдёт ряд совещаний с подрядными организациями по этому вопросу. Я сам и за рулём езжу, и много гуляю – вижу проблемы, всё будем отрабатывать, некоторые – в судебном порядке», – сказал глава города.

Кстати, это касается и зелёных насаждений, когда меняют каждое погибшее дерево. Вопрос непростой: центр города был засажен деревьями в послевоенное время, часть из них погибает. За это время появились новые нормативы, поменялось законодательство, особенно в области содержания электросетей.

«Стараемся посадить большее количество, чем тех, которые пришлось спилить. Нужно стараться сажать деревья уже большими, если они не приживаются – меняем», – отметил Борис Елкин.

Страсти по фонтану

30-градусная жара стала поводом обсудить новый фонтан на Четырёх углах. Здесь также все были единодушны: сооружение к месту, на радость детворе. Но… как там с очисткой и её цикличностью, меняется ли вода, не грозит ли она какой-нибудь инфекцией? Фонтан «стали использовать как место омовения», волновался депутат Григорий Стороненков.

«Кто ж знал, что новый фонтан станет выполнять функцию банно-прачечного комбината, – пошутил Борис Елкин. – Думаю, жара скоро спадёт. А воду очищаем, там стоят специальные системы очистки. Увеличим количество скамеек и урн. На День города запустим мультимедийную часть. Но во время представления купаться там уже не получится».

«Вода в фонтане не грязнее, чем в реке, и опасаться не надо», – заверил депутат, исполняющий обязанности главного врача Псковской детской областной клинической больницы Евгений Васильев, заметив, что столько детской радости он не видел.

На пожелание депутатов установить ещё хотя бы одно подобное водно-развлекательное сооружение, но в другой части города Борис Елкин ответил, что задумки и планы есть, но фонтан будет поменьше. Где – пока не решено, возможно, на площади Ленина.

О кадрах

Где взять учителей для работы в новых строящихся школах и учебники по истории родного края, волновало учительскую часть депутатского сообщества. На что Борис Елкин, согласившись с проблемой, отметил, что администрация активно работает в этом направлении с ПсковГУ.

«Мы общались с ректором – даже в вузе не хватает преподавательского состава. Все слышали послание президента, где он также говорил об этом. Тяжесть ситуации в том, что Петербург и Москва рядом с нами. Это и хорошо, и плохо. Правительство поставило задачу вывести образовательную сферу на новый уровень обеспечения зарплатой. Нехватка кадров фиксируется во всех сферах экономики, даже там, где высокая зарплата», – отметил Борис Елкин.

«Что касается учебника, то вопрос находится в работе, здесь будем работать с комитетом по образованию и курирующим замом», – добавил он.

Кони и люди

И конечно, не остался без внимания вопрос о наведении порядка с катанием на лошадях в парках. Тем более после прошедших публичных слушаний он снова на повестке дня. А решить его не могут полтора десятка лет – это знают все псковичи. И погони за нарушительницами, которые вскачь убегали от полиции и оказывались несовершеннолетними, и драки конкуренток друг с другом хлыстами – чего только не было за это время.

«В настоящее время бизнес они ведут нелегально, хотя знаю, что часть коневладелиц готова войти в правовое поле и оформить документы, а мы в свою очередь готовы с ними взаимодействовать и помогать им», – заметил Борис Елкин, ещё раз уточнив, что это произойдёт, но при их официальном оформлении. «Только в этом случае мы готовы оказывать всяческое содействие», – подчеркнул он.

Особо народные избранники оказались довольны итогами контрольных выездов в депутатские округа, где в каждом участвовал глава города (конечно, если только не находился в отъезде).

Эффективной формой назвал эти мероприятия председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко, отметив высокий процент решаемости вопросов в округах. А Григорий Стороненков поблагодарил главу Пскова за общение с гражданами на таких выездах.

«Давайте продолжать работать на благо города, несмотря на трудности и новые задачи. Если будем упорно работать, то всё у нас получится», – подытожил дискуссию градоначальник.