Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Всё у нас получится – Борис Елкин отчитался о работе за год

О благоустройстве, учебниках по родному краю, мусорном коллапсе и оценке работы администрации города депутатским корпусом – в репортаже корреспондента ПАИ с 22-й сессии Псковской городской Думы.

Борис Елкин отчитался о работе за год. Фото здесь и далее: пресс-служба Псковской городской Думы

Традиционно глава города ежегодно отчитывается перед депутатами на летней сессии городского парламента. Сегодня этот отчёт был вторым для Бориса Елкина в качестве главы Пскова.

Вошёл глава города в зал заседаний последним – как позже выяснится, с 6:00 уже работал в «Экопроме», решая вопросы вывоза мусора в городе. Эта проблема тоже волновала народных избранников, хотя многие, задавая вопросы, уточняли: понимаем, вопрос в ведении области, но, пользуясь случаем…

«Ситуация непростая, регоператор находится в споре между хозяйствующими субъектами, но людей это не должно волновать», – подчеркнул Борис Елкин, напомнив, что вопрос поднимался на уровне Совета Федерации, работа по нормализации процесса идёт, чтобы «в область пришли люди, которые лучше этим займутся. В настоящее время есть механизмы, которые будут использоваться в работе с нынешним регоператором».

Насущным он назвал вопрос ремонта дворов: программа приостановлена. Администрация Пскова использует средства дорожного фонда, но этого ничтожно мало, и, по мнению Бориса Елкина, городу одному эту проблему не решить, нужна региональная и федеральная поддержка.

Когда деревья стали большими

Город становится лучше и краше – мнение депутатского корпуса было единодушным, но вот почему-то плитка рассыпается на улице Ленина и деревья засыхают. Какая работа идёт по гарантийным обязательствам, переживал депутат Александр Баев. На это глава города заметил, что в подведомстве УГХ организована структура «Специализированный заказчик», где работает специалист именно с подрядчиками по гарантийным обязательствам. «На этой неделе пройдёт ряд совещаний с подрядными организациями по этому вопросу. Я сам и за рулём езжу, и много гуляю – вижу проблемы, всё будем отрабатывать, некоторые – в судебном порядке», – сказал глава города.

Кстати, это касается и зелёных насаждений, когда меняют каждое погибшее дерево. Вопрос непростой: центр города был засажен деревьями в послевоенное время, часть из них погибает. За это время появились новые нормативы, поменялось законодательство, особенно в области содержания электросетей.

«Стараемся посадить большее количество, чем тех, которые пришлось спилить. Нужно стараться сажать деревья уже большими, если они не приживаются – меняем», – отметил Борис Елкин.

Страсти по фонтану

30-градусная жара стала поводом обсудить новый фонтан на Четырёх углах. Здесь также все были единодушны: сооружение к месту, на радость детворе. Но… как там с очисткой и её цикличностью, меняется ли вода, не грозит ли она какой-нибудь инфекцией? Фонтан «стали использовать как место омовения», волновался депутат Григорий Стороненков.

«Кто ж знал, что новый фонтан станет выполнять функцию банно-прачечного комбината, – пошутил Борис Елкин. – Думаю, жара скоро спадёт. А воду очищаем, там стоят специальные системы очистки. Увеличим количество скамеек и урн. На День города запустим мультимедийную часть. Но во время представления купаться там уже не получится».

«Вода в фонтане не грязнее, чем в реке, и опасаться не надо», – заверил депутат, исполняющий обязанности главного врача Псковской детской областной клинической больницы Евгений Васильев, заметив, что столько детской радости он не видел.

На пожелание депутатов установить ещё хотя бы одно подобное водно-развлекательное сооружение, но в другой части города Борис Елкин ответил, что задумки и планы есть, но фонтан будет поменьше. Где – пока не решено, возможно, на площади Ленина.

О кадрах

Где взять учителей для работы в новых строящихся школах и учебники по истории родного края, волновало учительскую часть депутатского сообщества. На что Борис Елкин, согласившись с проблемой, отметил, что администрация активно работает в этом направлении с ПсковГУ.

«Мы общались с ректором – даже в вузе не хватает преподавательского состава. Все слышали послание президента, где он также говорил об этом. Тяжесть ситуации в том, что Петербург и Москва рядом с нами. Это и хорошо, и плохо. Правительство поставило задачу вывести образовательную сферу на новый уровень обеспечения зарплатой. Нехватка кадров фиксируется во всех сферах экономики, даже там, где высокая зарплата», – отметил Борис Елкин.

«Что касается учебника, то вопрос находится в работе, здесь будем работать с комитетом по образованию и курирующим замом», – добавил он.

Кони и люди

И конечно, не остался без внимания вопрос о наведении порядка с катанием на лошадях в парках. Тем более после прошедших публичных слушаний он снова на повестке дня. А решить его не могут полтора десятка лет – это знают все псковичи. И погони за нарушительницами, которые вскачь убегали от полиции и оказывались несовершеннолетними, и драки конкуренток друг с другом хлыстами – чего только не было за это время.

«В настоящее время бизнес они ведут нелегально, хотя знаю, что часть коневладелиц готова войти в правовое поле и оформить документы, а мы в свою очередь готовы с ними взаимодействовать и помогать им», – заметил Борис Елкин, ещё раз уточнив, что это произойдёт, но при их официальном оформлении. «Только в этом случае мы готовы оказывать всяческое содействие», – подчеркнул он.

Особо народные избранники оказались довольны итогами контрольных выездов в депутатские округа, где в каждом участвовал глава города (конечно, если только не находился в отъезде).

Эффективной формой назвал эти мероприятия председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко, отметив высокий процент решаемости вопросов в округах. А Григорий Стороненков поблагодарил главу Пскова за общение с гражданами на таких выездах.

«Давайте продолжать работать на благо города, несмотря на трудности и новые задачи. Если будем упорно работать, то всё у нас получится», – подытожил дискуссию градоначальник.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












29 мая 2024

Итоги 22-й сессии Псковской гордумы подвёл Алексей Форш
29 мая 2024

Депутаты Псковской гордумы высоко оценили работу Бориса Елкина
29 мая 2024

Началась 22-я сессия Псковской гордумы
28 мая 2024

Александр Братчиков стал гостем программы «Оглавление». Главное
28 мая 2024

Александр Братчиков положительно оценил работу губернатора и правительства Псковской области
28 мая 2024

Александр Братчиков: Муниципальная реформа позволила создать внятный механизм контроля
28 мая 2024

Александр Братчиков объяснил, как изменение системы налогообложения поможет Псковской области
28 мая 2024

Михаил Ведерников: Подготовлено предложение по лишению статуса регоператора по обращению с ТКО

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...