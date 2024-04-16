Псковские грибники вёдрами собирают сморчки

09:46, 16 апреля 2024, ПАИ

На смену саркосцифе алой, которую в народе ещё называют «бабушкиными ушками» или «эльфовой чашей», пришли другие весенние грибы – сморчки. Псковские грибники делятся, что в местных лесах их уже можно собрать в большом количестве.

Жительница Новоржевского района Людмила Иванова рассказала, что за четыре часа ей удалось собрать десять литров сморчков.

Результатами удачной тихой охоты поделился также житель деревни Зародище Себежского района Николай Зайцев.

«Тихая охота началась! М-м-м, первые грибочки!» – приводит его слова районная газета «Призыв».

Напомним, что сейчас в лесу помимо съедобных сморчков и сморчковых шапочек встречаются и условно-съедобные строчки. Во всех этих грибах содержится опасное токсическое вещество – гиромитрин. Однако в строчках его больше, в сморчках и сморчковой шапочке – в совсем малой концентрации. Тем не менее все эти грибы нужно подвергать тщательной термической обработке.