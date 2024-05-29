Окучивать картошку советует сегодня народный календарь

07:18, 30 мая 2024, ПАИ

В день святой Евдокии, который отмечается 30 мая, окучивали картошку, пишет calend.ru.

К тому же в этот день наблюдали за погодой – народившаяся в дождливую погоду луна предвещала мокрое лето, а если дул ещё северный ветер, то лето должно было быть холодным.

Кроме того, 30 мая праздновали святого Андроника, которого просили избавить от засухи. В этот день на Руси выходили в поле, кланялись на все четыре стороны, брали осиновую ветку, обтёсывали её и втыкали в землю. Совершать этот обряд мог только мужчина, которому исполнилось 33 года.

Ранее россиянам рассказали, как правильно есть картофель.