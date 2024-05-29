Какие продукты нужно есть при болезнях сердца, рассказал врач
Больным артериальной гипертонией необходимо исключить продукты, содержащие большое количество поваренной соли, в том числе продуктов самостоятельного консервирования, пишут РИА Новости со ссылкой на заслуженного врача России, доктора медицинских наук Михаила Гинзбурга.
За день рекомендуется употреблять не более одного-двух граммов поваренной соли. Для здоровья сердца нужно есть от 600 до 800 граммов овощей и фруктов в сутки, а количество сахара нужно уменьшить.
Кроме того, благотворное влияние на сердце оказывают белки животного происхождения, морепродукты, особенно рыба северных морей и рек, так как в ней находятся полезные жирные кислоты, а количество свинины и баранины в рационе наоборот нужно уменьшить, заключил врач.
Ранее назвали полезный при гипертонии продукт.
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