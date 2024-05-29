Какие продукты нужно есть при болезнях сердца, рассказал врач

07:44, 30 мая 2024, ПАИ

Больным артериальной гипертонией необходимо исключить продукты, содержащие большое количество поваренной соли, в том числе продуктов самостоятельного консервирования, пишут РИА Новости со ссылкой на заслуженного врача России, доктора медицинских наук Михаила Гинзбурга.

За день рекомендуется употреблять не более одного-двух граммов поваренной соли. Для здоровья сердца нужно есть от 600 до 800 граммов овощей и фруктов в сутки, а количество сахара нужно уменьшить.

Кроме того, благотворное влияние на сердце оказывают белки животного происхождения, морепродукты, особенно рыба северных морей и рек, так как в ней находятся полезные жирные кислоты, а количество свинины и баранины в рационе наоборот нужно уменьшить, заключил врач.

Ранее назвали полезный при гипертонии продукт.