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Экономика

Эксперт: хранить наличные дома рискованно

В период инфляции рискованно хранить деньги дома, считает финансист и инвестор Андрей Пушкарёв, пишет «Газета. ру».

В период инфляции рискованно хранить деньги дома. Фото: ПАИ

Покупательная способность сбережений уменьшается из-за роста цен и, как следствие, деньги обесцениваются. А покупка недвижимости требует анализа и понимания рынка. Совершая покупку, важно задуматься о расходах, связанных с владением квартиры и её содержанием.

Кроме того, растут ставки по ипотеке, что влияет на выгоду от покупки. Чтобы приумножать свои сбережения в период инфляции, нужно покупать облигации, открыть вклад или вложиться в малый бизнес, заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что от российских банков потребуют согласования кредитов с родственниками клиентов.

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