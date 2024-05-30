Эксперт: хранить наличные дома рискованно

08:17, 30 мая 2024, ПАИ

В период инфляции рискованно хранить деньги дома, считает финансист и инвестор Андрей Пушкарёв, пишет «Газета. ру».

Покупательная способность сбережений уменьшается из-за роста цен и, как следствие, деньги обесцениваются. А покупка недвижимости требует анализа и понимания рынка. Совершая покупку, важно задуматься о расходах, связанных с владением квартиры и её содержанием.

Кроме того, растут ставки по ипотеке, что влияет на выгоду от покупки. Чтобы приумножать свои сбережения в период инфляции, нужно покупать облигации, открыть вклад или вложиться в малый бизнес, заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что от российских банков потребуют согласования кредитов с родственниками клиентов.