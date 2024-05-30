13% псковичей продлят отдых на 12 июня отпусками и отгулами
13 % работающих псковичей присоединят отпуска и отгулы к выходному дню, чтобы продлить отдых, следует из данных опроса SuperJob .
Мужчины чаще женщин заявляют о таком намерении (14 и 12 % соответственно). Горожане от 35 до 44 лет планируют брать отпуска и отгулы на 12 июня чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше.
Ранее сообщалось, в каких профессиях чаще доверяют мужчинам, чем женщинам.
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