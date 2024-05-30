Михаил Мурашко: количество курильщиков снижается в России

08:59, 30 мая 2024, ПАИ

Количество курильщиков снижается в большинстве регионов России, но острой остаётся проблема курения вейпов молодыми людьми. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, пишут РИА Новости.

Однако российское законодательство по профилактике курения является одним из лучших в мире, отметил он.

Вовлечение молодых людей в курение вейпов – это актуальная проблема, поэтому в законодательство внесены изменения, позволяющие снизить пагубную тенденцию и сохранить здоровье людей, заключил Михаил Мурашко.

Ранее сообщалось, что в России запретят ароматизировать жидкости для вейпов с целью сокращения потребления никотиносодержащей продукции молодёжью.