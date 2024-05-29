В Псковской области ликвидировано четыре пожара
Четыре пожара ликвидировали пожарно-спасательные подразделения в Псковской области, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
29 мая в 09:12 в двухэтажном многоквартирном жилом доме на улице Ислентьева в деревне Пятчино Стругокрасненского муниципального округа на чердаке загорелась балка. Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. Пожарным удалось спасти жилой дом.
В 17:14 на улице Ваганова в Пскове в двухквартирном жилом доме сгорела кровля и мансарда. Возгорание произошло из-за удара молнии. Пожарным удалось спасти жилой дом, они вынесли газовый баллон.
В 17:45 в СНТ «Погорелка» Псковского района сгорел садовый дом. Предварительной причиной возгорания стал грозовой разряд.
30 мая в 03:10 на улице Ленина в Пушкинских Горах сгорело бесхозное строение. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.
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