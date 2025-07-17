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Общество

Подъезды к погранпереходам на границе Белоруссии модернизируют в Псковской области

Перспективы развития аэропорта и реализацию крупных дорожных проектов обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с первым заместителем министра транспорта РФ Валентином Ивановым на рабочей встрече в Москве. Одной из тем обсуждения стал вопрос модернизации дорог, ведущих к пунктам пропуска на границе с Республикой Беларусь. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Фото из телеграм-канала Михаила Ведерникова

Подъезды к погранпереходам «Долосцы» и «Лобок» планируется расширить до четырёх полос.

Губернатор отметил, что за время реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в регионе отремонтировано более 1,1 тысячи километров дорог и 20 мостовых сооружений. В этом году национальный проект «Инфраструктура для жизни» поможет отремонтировать около 80 километров дорог и девять мостов.

Речь также шла и о реконструкции аэропортового комплекса в Пскове. Начиная с 2028 года, предусмотрена поддержка из федерального бюджета в рамках президентского нацпроекта «Эффективная транспортная система». Обсудили возможность переноса работ на более ранний период.

В ходе встречи Михаил Ведерников рассказал о планах по ремонту улиц в Пскове и Великих Луках. Участники встречи также обсудили строительство второго пускового комплекса Северного обхода.

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