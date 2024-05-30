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Как ребёнку пройти медосмотр перед детсадом и школой: советы эксперта

Как пройти медосмотр ребёнку перед поступлением в детский сад и школу, рассказала врач-педиатр Псковской детской городской поликлиники Марина Шейнина на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 30 мая.

Как пройти медосмотр перед детсадом и школой, рассказали псковским родителям. Фото: ПАИ

Перед поступлением в детский сад необязательно проходить всех врачей – необходимая форма 026/у может быть оформлена без осмотров врачей, заметила Марина Шейнина.

«Когда дети начинают оформляться в детский сад, мы предлагаем родителям пройти определённое количество врачей. Кроме того, мама заполняет анкету, в которой указывает развитие ребёнка с нуля до года и с года до двух, на основании этой анкеты мы оцениваем психическое развитие ребёнка и смотрим, нужно ли ему проходить психиатра. А так мы смотрим амбулаторную карту, наличие прививок, которые должны быть в этом возрасте, и назначаем анализы: кровь, моча, кал на яйца глист, энтеробиоз, заполняем форму 026/у. Если до этого ребёнка осматривали врачи, мы смотрим, какие были рекомендации. Если необходимо пройти дополнительный осмотр, мы даём направление», – рассказала гостья медиацентра.

Если у ребенка нет всех прививок, то в детский сад его оформят, а вот принимать его без прививок или нет, решит заведующая отделением. «Желательно, чтобы у ребёнка был минимальный набор прививок, который защищает и его, и окружающих детей», – подчеркнула спикер. При этом если до семи лет у ребёнка нет прививок, то его отправляют на осмотр к фтизиатру.

Перед поступлением в школу все специалисты организованно осматривают детей в детском саду. Те, кто не посещал дошкольное учреждение, могут обратиться к участковому врачу, сдать анализы и получить форму 026/у.

Полученная информация влияет на определение группы здоровья и физкультурной группы ребёнка. «Педиатр получает данные всех осмотров врачей и на этом основании делает общее заключение о развитии ребёнка», – заключила Марина Шейнина.

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