Актёры из Струг Красных победили во всероссийском конкурсе в Москве
Воспитанники музыкально-драматической студии «Театр трёх рам» одержали победу во Всероссийском конкурсе театральных коллективов «Театральная юность России – 2024», пишет газета «Струги».
Ребята выступили с постановкой «Пинежский Пушкин» по произведению Бориса Шергина. Конкурс прошёл в Москве. Дети получили диплом лауреата II степени.
«От всей души поздравляем ребят и их замечательного руководителя с успехом и желаем новых побед!» – заключили в издании.
Ранее сообщалось, что псковские мастера примут участие во Всероссийском конкурсе народных мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая. Ремесленный край», который пройдёт в Чебоксарах.
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