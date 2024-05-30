Актёры из Струг Красных победили во всероссийском конкурсе в Москве

12:37, 30 мая 2024, ПАИ

Воспитанники музыкально-драматической студии «Театр трёх рам» одержали победу во Всероссийском конкурсе театральных коллективов «Театральная юность России – 2024», пишет газета «Струги».

Ребята выступили с постановкой «Пинежский Пушкин» по произведению Бориса Шергина. Конкурс прошёл в Москве. Дети получили диплом лауреата II степени.

«От всей души поздравляем ребят и их замечательного руководителя с успехом и желаем новых побед!» – заключили в издании.

Ранее сообщалось, что псковские мастера примут участие во Всероссийском конкурсе народных мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая. Ремесленный край», который пройдёт в Чебоксарах.