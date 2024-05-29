Псковские мастера примут участие во всероссийском конкурсе
Псковские мастера представят своё творчество на Всероссийском конкурсе народных мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая. Ремесленный край», сообщили ПАИ в Псковском областном центре народного творчества.
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Фото: Псковский областной центр народного творчества
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Фото: Псковский областной центр народного творчества
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Фото: Псковский областной центр народного творчества
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Фото: Псковский областной центр народного творчества
Рукодельницы Галина Ноева из Гдовского района и Анжелика Владимирова из Пскова поборются за победу в номинации «Текстильная кукла».
Конкурс пройдёт 23–24 июня в Чебоксарах. Победитель будет награждён призом главы Чувашской Республики.
Ранее сообщалось, что семья из Новоржевского района стала лауреатом II степени на Всероссийском конкурсе прикладного творчества «Семья мастеровая», который проводился в честь Года семьи.
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