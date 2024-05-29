Псковские мастера примут участие во всероссийском конкурсе

12:51, 29 мая 2024, ПАИ

Псковские мастера представят своё творчество на Всероссийском конкурсе народных мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая. Ремесленный край», сообщили ПАИ в Псковском областном центре народного творчества.



Фото: Псковский областной центр народного творчества



Фото: Псковский областной центр народного творчества



Фото: Псковский областной центр народного творчества



Фото: Псковский областной центр народного творчества







Рукодельницы Галина Ноева из Гдовского района и Анжелика Владимирова из Пскова поборются за победу в номинации «Текстильная кукла».

Конкурс пройдёт 23–24 июня в Чебоксарах. Победитель будет награждён призом главы Чувашской Республики.

Ранее сообщалось, что семья из Новоржевского района стала лауреатом II степени на Всероссийском конкурсе прикладного творчества «Семья мастеровая», который проводился в честь Года семьи.