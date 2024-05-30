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Общество

Андрей Царёв: Фестиваль «Другое искусство» будет интересен широкой публике

Фестиваль «Другое искусство» будет интересен широкой публике, в том числе и людям с ограниченными возможностями здоровья – диапазон мероприятий достаточно широкий, заявил директор Центра лечебной педагогики и дифференцированного развития Псковской области Андрей Царёв на пресс-конференции сегодня, 30 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

Андрей Царёв: «Фестиваль «Другое искусство» будет интересен широкой публике». Фото: ПАИ

«Неслучайно среди наших артистов, творческих групп, которые принимают участие в фестивале, есть и профессиональные артисты с особенностями развития. Это позволяет сделать спектакль особенно интересным», – пояснил он.

На фестивале происходит самореализация людей, которые нуждаются в помощи, а также мероприятие позволяет им находить неординарные решения в процессе подготовки к спектаклям.

«Это даёт новые импульсы для зрителей. Они находят для себя что-то новое, что-то интересное, чего раньше они не замечали в каких-либо постановках, произведениях искусства. И когда мы видим отзывы людей, мы понимаем, что это действительно не зря. Не зря состоялся этот спектакль, эта выставка, этот концерт. Фестиваль позволяет объединять людей и создаёт условия для раскрытия таланта», – заключил Андрей Царёв.

Напомним, что фестиваль «Другое искусство» открылся в Пскове сегодня, 30 мая. Вход на уличные мероприятия и выставки фестиваля свободный, на спектакли и кинопоказы необходимо было зарегистрироваться в кассе или онлайн. Однако организаторы сообщают, что все пригласительные уже розданы.

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