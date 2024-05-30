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Общество

Александр Котов поприветствовал участников форума ТИК в Пскове

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поприветствовал участников II Форума территориальных избирательных комиссий, передает корреспондент ПАИ.

Александр Котов поприветствовал участников форума ТИК в Пскове. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Хочу сказать о том, что деятельность законодательных органов регионов и избирательных комиссий очень тесно переплетена. Вы занимаетесь организацией выборов, а мы обеспечиваем этот процесс законодательно. Мы в равной степени несём ответственность за результат», – сказал Александр Котов.

Важно не просто избрать кандидата, а сделать так, чтобы жители относились к результатам выборов с доверием, подчеркнул председатель регионального парламента.

«Законодательство должно быть чётким и ясным. Мы всегда очень чутко реагируем на опыт и практику, которые мы нарабатываем с каждой избирательной кампанией», – сказал он.

Кроме того, спикер Собрания напомнил присутствующим, что в этом году на территории региона во время избирательной кампании вновь применялось дистанционное электронное голосование. Александр Котов, в свою очередь, обратил внимание на удобство его использования для жителей области.

В заключение руководитель регионального парламента призвал участников использовать любые возможности посетить исторические достопримечательности Псковской области и максимально обменяться опытом друг с другом во время форума.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил востребованность форума ТИК.

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