Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Михаил Ведерников отметил востребованность форума ТИК

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил востребованность форума территориальных избирательных комиссий (ТИК). Об этом он заявил, выступая перед участниками Второго Форума ТИК в Пскове сегодня, 30 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

Михаил Ведерников отметил востребованность форума ТИК. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Мы поняли, что в профессиональном сообществе есть острый запрос на работу такой площадки. В прошлом году мы получили большое количество положительных отзывов и поняли, что такое мероприятие востребовано и должно стать ежегодным. Важно, что и география форума расширяется. В прошлом году в форуме принимали участие представители 12 регионов, сейчас – 18», – сказал глава региона.

«Важное достижение – конечно, 30-летие избирательной системы. За это время вся система в целом претерпела очень много наработок. Это та структура, где не нужно рисковать и придумывать ноу-хау каждый месяц. Но мне кажется, что Игорю Александровичу [председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. – ПАИ] удалось встать на базовые позиции и сделать так, чтобы выборы были яркими, интересными», – сказал Михаил Ведерников.

Он также отметил, что за время проведения президентских выборов в этом году в Псковской области не было зафиксировано ни одной жалобы, а также рассказал присутствующим о новых концептуальных решениях, которые были использованы на прошедших выборах в Псковской области. Одним из таких решений стало голосование в мобильных пунктах на приграничных территориях. Такой формат высоко оценили как в ЦИК РФ, так и сами граждане.

«Не могу удержаться, хочу сказать, что США и Запад не упускают возможности научить демократии другие страны. Если нам и учиться чему-то, то только друг у друга. Думаю, что у вас есть кейсы и решения, которыми вы будете делиться друг с другом», – поделился мнением глава региона.

Всем участникам форума он пожелал вдохновения, больше эмоций и обязательно найти возможность прогуляться по Пскову и осмотреть местные достопримечательности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












30 мая 2024

В ЕР предлагают установить единый стандарт поддержки семей с детьми
30 мая 2024

Михаил Ведерников отметил востребованность форума ТИК
29 мая 2024

Итоги 22-й сессии Псковской гордумы подвёл Алексей Форш
29 мая 2024

Депутаты Псковской гордумы высоко оценили работу Бориса Елкина
29 мая 2024

Началась 22-я сессия Псковской гордумы
28 мая 2024

Александр Братчиков стал гостем программы «Оглавление». Главное
28 мая 2024

Александр Братчиков положительно оценил работу губернатора и правительства Псковской области
28 мая 2024

Александр Братчиков: Муниципальная реформа позволила создать внятный механизм контроля

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...