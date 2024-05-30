Михаил Ведерников отметил востребованность форума ТИК

12:07, 30 мая 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил востребованность форума территориальных избирательных комиссий (ТИК). Об этом он заявил, выступая перед участниками Второго Форума ТИК в Пскове сегодня, 30 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

«Мы поняли, что в профессиональном сообществе есть острый запрос на работу такой площадки. В прошлом году мы получили большое количество положительных отзывов и поняли, что такое мероприятие востребовано и должно стать ежегодным. Важно, что и география форума расширяется. В прошлом году в форуме принимали участие представители 12 регионов, сейчас – 18», – сказал глава региона.

«Важное достижение – конечно, 30-летие избирательной системы. За это время вся система в целом претерпела очень много наработок. Это та структура, где не нужно рисковать и придумывать ноу-хау каждый месяц. Но мне кажется, что Игорю Александровичу [председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. – ПАИ] удалось встать на базовые позиции и сделать так, чтобы выборы были яркими, интересными», – сказал Михаил Ведерников.

Он также отметил, что за время проведения президентских выборов в этом году в Псковской области не было зафиксировано ни одной жалобы, а также рассказал присутствующим о новых концептуальных решениях, которые были использованы на прошедших выборах в Псковской области. Одним из таких решений стало голосование в мобильных пунктах на приграничных территориях. Такой формат высоко оценили как в ЦИК РФ, так и сами граждане.

«Не могу удержаться, хочу сказать, что США и Запад не упускают возможности научить демократии другие страны. Если нам и учиться чему-то, то только друг у друга. Думаю, что у вас есть кейсы и решения, которыми вы будете делиться друг с другом», – поделился мнением глава региона.

Всем участникам форума он пожелал вдохновения, больше эмоций и обязательно найти возможность прогуляться по Пскову и осмотреть местные достопримечательности.