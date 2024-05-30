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Культура

Владимир Куприн: География фестиваля «Другое искусство» каждый год расширяется

География фестиваля «Другое искусство» каждый год расширяется, а программа становится насыщенной и разноплановой, заявил заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Владимир Куприн на пресс-конференции сегодня, 30 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

Владимир Куприн: «География фестиваля «Другое искусство» каждый год расширяется, а программа становится насыщенной и разноплановой». Фото: ПАИ

Он отметил, что фестиваль «Другое искусство» проходит в Пскове с 2016 года при поддержке комитета по культуре Псковской области. «При этом география фестиваля каждый год расширяется, а программа становится насыщенной и разноплановой», – заметил он.

Стержнем фестиваля, по его словам, является Псковский драмтеатр, который и позволяет реализовывать мероприятия такого высокого уровня.

«Обязательно приходите, приглашайте друзей, ощутите этот личный опыт взаимодействия с артистами, с людьми с особенностями. И вы поймёте, что фестиваль «Другое искусство» назван так не случайно. Всех ждём. Добро пожаловать на фестиваль!» – пригласил всех Владимир Куприн.

Напомним, что фестиваль «Другое искусство» открылся в Пскове сегодня, 30 мая. Вход на уличные мероприятия и выставки фестиваля свободный, на спектакли и кинопоказы необходимо было зарегистрироваться в кассе или онлайн. Однако организаторы сообщают, что все пригласительные уже розданы. Ознакомиться с программой первого дня фестиваля можно здесь.

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