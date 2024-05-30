Новая техника появилась в автопарке Опочки

16:08, 30 мая 2024, ПАИ

Новая техника появилась в автопарке «Коммунсервис» в Опочке, сообщил глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин в своём Telegram-канале.

Современный автогрейдер стоимостью около девяти миллионов рублей приобрели в рамках программы «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования Опочецкий муниципальный округ Псковской области на 2024–2030 годы».

Техника позволит увеличить объём и качество работ по уборке снега и грейдированию дорог летом, отметил глава округа.

«Благодарю губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и правительство Псковской области за оказанную помощь», – заключил Юрий Ильин.

Ранее сообщалось, что Псковская область приобретёт дорожную технику на 163 млн рублей. Планируется купить около 30 единиц техники для ремонта дорог.