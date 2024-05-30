Псковская служба семейного консультирования «Содействие» вышла на всероссийский уровень

17:33, 30 мая 2024, ПАИ

Как наладить отношения между братьями и сестрами? Что делать, чтобы ребенок не проводил все свободное время в гаджетах? Как найти подход к подростку? Каждый родитель хоть раз в жизни сталкивался с подобными непростыми вопросами. Найти ответы на них на протяжении уже двух лет помогают консультанты службы семейного консультирования «Содействие», созданной при Псковском университете. Руководитель службы, кандидат психологических наук Екатерина Ковалевская и консультант службы семейного консультирования «Содействие» ПсковГУ, старший преподаватель кафедры физической культуры и здоровьесбережения Ирина Колбасова поделились итогами работы службы и планами на будущее.

От малышей до трудных подростков

– Екатерина Владимировна, проект реализуется два года, какие выводы уже можно сделать? С какими проблемами чаще обращаются?

Е. В.: Программа показала, что родители нуждаются в консультативной помощи. Особенно много запросов к психологу. Самые частые вопросы касаются взаимоотношений в семье между ребенком и другими ее членами, чаще всего это отношения между братьями и сестрами. Сейчас, когда наступила пора экзаменов, поднимается интерес к этой теме. Много вопросов по младшим школьникам: адаптация в новом коллективе, выполнение домашнего задания, режим дня... Ну и никуда не делись трудные подростки, с которыми родители не могут найти общий язык.

– Число желающих получить консультацию растет?

Е. В.: Да, мы видим прирост нашей аудитории. Согласно плану мы должны оказывать 11 000 услуг, а мы оказали за прошлый год более 14 000. Основной вид нашей деятельности – просветительские вебинары. Кроме того, мы проводим очные и дистанционные консультации.

– Сегодня все, наверное, стремятся получить консультацию именно дистанционно?

Е. В.: В основном, но есть родители, которым легче поговорить один на один со специалистом, и они настаивают, чтобы встреча была очная. Конечно, мы идем навстречу.

Еще одним итогом нашей двухлетней работы стал выход на всероссийский уровень. В наших вебинарах все чаще участвуют родители из других регионов.

– А откуда? Наши ближайшие соседи?

Е. В.: Из самых разных, представлена вся Россия. Произошло это во многом из-за того, что мы участвуем во Всероссийских неделях родительской компетентности, которые проводят Министерство просвещения и Институт коррекционной педагогики. В рамках этих недель родители записываются на наши мероприятия, лучше узнают нас и в дальнейшем следят за программой, которую мы предлагаем, по возможности участвуют.

– В начале интервью вы сказали, что большой спрос на психологическую помощь, а какую помощь можно у вас получить еще?

Е. В.: В нашей команде работают педагоги-методисты. Есть у нас и логопед. Однако по условиям проекта мы не занимаемся с детьми, но наш специалист может проконсультировать родителей, посоветовать, куда с обозначенной проблемой обратиться. Бывает, мамы обращаются за рекомендацией, когда у ребенка есть проблемы с чтением. В этом случае перенаправляем их к педагогам-методистам, они предлагают упражнения или что-то советуют.

И. В.: По здоровьесбережению много обращений. Встречи также проходят в форме вебинаров и очных мастер-классов. С родителями занимаемся оздоровительной фитнес-аэробикой. Показываем упражнения, которые они потом с детьми делают. Очень большой запрос, потому что здоровых детей не так много, многие ведут сидячий образ жизни, в гаджетах же с двух лет, страдает осанка, зрение. Для меня стало открытием, что некоторые дети не умеют бегать. Одна мама спросила, как ребенка этому научить. Вот как? Казалось бы – встал и побежал.

Часто родители спрашивают совета, как записать ребенка в секцию спортивную, какую выбрать, с какого возраста отдать, что делать, если ребенок заниматься не хочет.

– Все на мамах, а папы совсем не активны?

Е. В.: В вебинарах участвуют. Конечно, гораздо меньше, чем мамы, но есть.

Новые форматы

– Как вы выбираете темы для вебинаров?

Е .В.: У нас во всех регистрационных формах есть поля, где родители могут задавать вопросы. Мы потом их анализируем, смотрим, какие темы актуальны. В целом основной перечень тем из года в год сохраняется, актуальность вопросов не теряется, но мы стараемся каждый раз подать проблему под иным углом, рассказать чуть глубже и с новой точки зрения. Бывает, что по теме общая информация есть, а какой-то тонкости не хватает. Мы стараемся продумать этот момент, чтобы родители знали, как действовать в той или иной ситуации.

И. В.: В этом году, например, мы сняли маленький сюжет о подвижных играх дома. В сюжет вошли 5-6 игр, в которые родители могут играть с детьми в квартире.

Е. В.: Вебинары довольно популярны. На каждый записываются от 60 до 200 человек, подключается, конечно, меньше, но все просят видеозапись.

– Новые форматы работы используете?

Е. В.: В прошлом году начали, в этом продолжили делать ежемесячные электронные журналы про семью по различным тематикам. По сути, это вебинар, который выходит каждую последнюю субботу месяца. У него уже сформировалась своя аудитория. Если в прошлом году у нас был только один ведущий, то в этом мы сделали три спецвыпуска с приглашением двух докторов педагогических наук и кандидата биологических наук.

– Какие вопросы поднимали?

Е. В.: Тема взаимодействия семьи и школы, формирование безопасного поведения в семье, ребенок и цифровая среда, в частности, влияние гаджетов и способы уберечь школьника от зависимости.

– Приглашенные профессора наши, местные?

Е. В.: Нет, это российские ученые. Мы их ищем, налаживаем контакты и приглашаем, потому что действительно интересно послушать ведущего специалиста, который профессионал в теме.

Если вернуться к новым форматам, то еще стоит упомянуть печатный путеводитель. Один мы выпустили в прошлом году, еще два на подходе.

– А что они из себя представляют?

Е. В.: По сути, это журнал. В начале идет небольшая информация о службе, о том, как к нам обратиться за помощью, а затем идут статьи для родителей от наших консультантов на самые разные темы. Распространяем мы его бесплатно.

– Как к вам обратиться?

Е. В.: Обратиться за помощью родители могут через электронные формы регистрации, которые размещаются в нашей группе «ВКонтакте». Также можно записаться на консультацию по телефону: 8-951-750-63-19. В регистрационной форме человек может указать конкретного специалиста. Сроки реагирования на обращения от 2 до 10 дней, но обычно на запрос отвечаем в течение 2-3 дней.

Кроме того, в нашей группе «ВКонтакте» мы анонсируем комплексные вебинарные недели, которые у нас проходят ежемесячно, размещаем информацию об актуальных мероприятиях. Там же можно зарегистрироваться на наши мероприятия.

– Обратиться могут только родители индивидуально?

Е. В.: Нет. Недавно мы начали со школами сотрудничать. Они сами на нас вышли. В классе одной из школы возникла проблема агрессивного поведения. Я приходила на родительское собрание и давала рекомендации, как родителям и педагогам поступить в такой ситуации.

И. В.: По приглашению библиотекарей ходили в библиотеку для слабовидящих детей. Их тоже беспокоит сидячий образ жизни школьников, просили проконсультировать по физической активности. Кроме этого, выезжали в Опочку, нас группа родителей позвала, проводили несколько встреч по разным темам.

– Где вы идеи для развития черпаете?

Е. В..: Каждый год мы участвуем во Всероссийском конкурсе лучших практик консультирования. На нем всегда представляют лучший опыт, мы смотрим и перенимаем, прикидываем, куда можно дальше развиваться. Недавно заключили соглашение о сотрудничестве с комитетом по социальной защите Псковской области. В рамках соглашения будем вести консультационно-просветительскую поддержку приемных родителей, кандидатов в приемные родители.

Напомним, служба семейного консультирования «Содействие» создана в ПсковГУ при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках национального проекта «Образование», федерального проекта «Современная школа» и оказывает бесплатные консультационные услуги для родителей.