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Общество

Порядка 560 юношей и девушек посетили ярмарку трудоустройства для молодёжи в Пскове

Ярмарка трудоустройства для молодёжи прошла в Пскове сегодня, 30 мая на базе городского кадрового центра «Работа России». Её посетило около 560 юношей и девушек, сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

​Порядка 560 юношей и девушек посетили ярмарку трудоустройства для молодёжи в Пскове. Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

34 работодателя выступили с предложениями трудоустройства молодёжи. Всего таких вакансий было предложено более 290. Рассматривалась занятость как несовершеннолетних, так и молодых специалистов, выпускников вузов и ссузов. Рабочее места были предложены в разных сферах: медицинской, промышленной, сельхоздеятельности, организации сферы туризма и гостеприимства и других.

На площадке кадрового центра состоялись десятки экспресс-собеседований, около 300 соискателей оставили свои данные работодателям для дальнейших контактов, в их числе около ста несовершеннолетних, почти 150 студентов, около 50 выпускников учебных учреждений.

Кадровые консультанты работали адресно с каждым заинтересованным в занятости. Сотрудники помогали оформить резюме на портале «Работа России» и проводили профориентационные тесты.

Круглый стол «Клуба работодателей» предварял ярмарку трудоустройства. На нём обсуждались вопросы взаимодействия работодателя и соискателя, а также юридические аспекты трудоустройства подростков.

Ранее в медиацентре ПАИ прошла пресс-конференция, посвящённая проведению федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства в Псковской области.

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