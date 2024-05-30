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Жизнеустройство людей с ментальными нарушениями обсудили эксперты в рамках фестиваля «Другое искусство»

Круглый стол «Актуальные вопросы жизнеустройства людей с ментальными нарушениями» состоялся в Пскове в рамках фестиваля «Другое искусство». Представители исполнительных органов власти, сотрудники учреждений социального обслуживания, образования и здравоохранения, родители и специалисты в данной сфере собрались на площадке Псковского академического драмтеатра имени А. С. Пушкина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Жизнеустройство людей с ментальными нарушениями обсудили эксперты в рамках фестиваля «Другое искусство». Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В мероприятии приняли участие председатель комитета по соцзащите Псковской области Ольга Евстигнеева, директор регионального Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Андрей Царев, председатель комитета по социальным вопросам, молодёжной политике и туризму Псковской городской Думы Марина Борисенкова, журналист, эксперт по проблемам людей с инвалидностью Юрий Кузнецов и другие.

Присутствующих поприветствовала от имени правительства региона Ольга Евтигнеева. Она отметила, что мероприятие проходит с целью актуализации вопросов улучшения качества жизни людей с ментальными особенностями. Она также подробно рассказала о реализации в профильных учреждениях Псковской области концепции развития системы комплексного сопровождения людей с ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями, которая была принята в 2021 году.

Андрей Царев в свою очередь отметил, что в Псковской области уделяется особое внимание работе системы сопровождения людей с инвалидностью. «Сегодня речь идёт о вопросах своевременного выявления тех или иных нарушений или рисков их возникновения у детей до одного года, о маршрутизации родителей, оказании услуг ранней помощи, устройства взрослой жизни», – сказал он.

Также в рамках круглого стола обсуждались вопросы комплексного сопровождения и подготовки специалистов к работе с детьми и взрослыми целевой группы, жизнеустройство взрослых людей с ментальными нарушениями, соцобслуживание и сопровождаемое проживание.

Отметим, мероприятие состоялось в рамках фестиваля «Другое искусство», которое проходит в Пскове с 30 мая по 1 июня.

В фестивале принимают участие инклюзивные коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Воронежа, Пензы и Пскова и специальный гость – группа «Аффинаж».

Вход на уличные мероприятия и выставки фестиваля свободный, на спектакли и кинопоказы необходимо зарегистрироваться в кассе или онлайн.

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