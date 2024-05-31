Шесть из десяти компаний Пскова повышали зарплаты в течение последнего полугодия

09:35, 31 мая 2024, ПАИ

57 % HR-менеджеров рассказали, что работодатели в Пскове повысили или проиндексировали зарплаты в течение последних шести месяцев, следует из данных опроса SuperJob.

В каждой пятой организации оклады повышали от полугода до года назад (19 %). 10 % работодателей поднимали зарплату год-два назад. Четыре из 100 менеджеров признались, что в их организации пересмотр зарплат проходил более двух лет назад.

60 % малых предприятий Пскова пересмотрели зарплаты в течение шести месяцев.

Повышение зарплат или индексация за последние полгода чаще всего проводились в логистических компаниях, торговле и на производственных предприятиях.

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