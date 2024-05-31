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Общество

Михаил Ведерников встретился с родителями победителей акции «Губернаторский дневник»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в завершение экскурсии с победителями акции «Губернаторский дневник» встретился с родителями школьников сегодня, 31 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

Глава региона встретился с родителями победителей акции «Губернаторский дневник». Фото здесь и далее: ПАИ

«Мы будем делать всё возможное, чтобы ваши дети выросли достойными жителями Псковской области и гражданами нашей страны. Вы ими гордитесь, и, действительно, повод для этого есть!» – сказал он.

Кроме того, глава региона сделал памятные фотографии с каждым из победителей.

Ранее Михаил Ведерников провёл отличникам экскурсию по своему кабинету, расписался в их дневниках и оставил им добрые пожелания, а также дал совет.

Акция «Губернаторский дневник» прошла в Псковской области уже в 11-й раз. Ежегодно школьники из разных муниципалитетов стремятся заработать как можно больше отличных оценок, чтобы в конце учебного года отправиться на чаепитие к губернатору Псковской области.

За всё время проведения «Губернаторского дневника» в нём приняли участие сотни школьников.

Со всеми новостями об акции «Губернаторский дневник» можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

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