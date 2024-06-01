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Свыше восьми тысяч обращений решил псковский филиал фонда «Защитники Отечества» за год

Псковский филиал фонда «Защитники Отечества» подвёл итоги первого года работы&

  • Порядка восьми тысяч обращений решил псковский филиал фонда «Защитники Отечества» за год
    Фото: фонд «Защитники Отечества»
  • Порядка восьми тысяч обращений решил псковский филиал фонда «Защитники Отечества» за год
    Фото: фонд «Защитники Отечества»
  • Порядка восьми тысяч обращений решил псковский филиал фонда «Защитники Отечества» за год
    Фото: фонд «Защитники Отечества»
  • Порядка восьми тысяч обращений решил псковский филиал фонда «Защитники Отечества» за год
    Фото: фонд «Защитники Отечества»
  • Порядка восьми тысяч обращений решил псковский филиал фонда «Защитники Отечества» за год
    Фото: фонд «Защитники Отечества»
  • Порядка восьми тысяч обращений решил псковский филиал фонда «Защитники Отечества» за год
    Фото: фонд «Защитники Отечества»

За год работы в псковский филиал фонда «Защитники Отечества» потупило свыше восьми тысяч запросов от участников спецоперации, членов их семей и семей погибших бойцов. Большая часть запросов касалась мер поддержки, сообщили ПАИ в пресс-службе фонда.

«К окончанию первого года работы нашего филиала 93% принятых обращений мы решили положительно. Наши социальные координаторы оказывали адресную помощь подопечным, содействовали в оказании юридической и психологической помощи, в назначении мер социальной поддержки, в том числе предоставлении льгот по коммунальным платежам, в получении удостоверений ветерана боевых действий и члена семьи погибших ветеранов. Также наши сотрудники помогают обеспечить уволенных с военной службы участников специальной военной операции с инвалидностью техническими средствами реабилитации и адаптировать их дома», – рассказала руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области Надежда Васильева.

За консультацией о льготах и выплатах, положенных вдовам участников СВО, в фонд обратилась вдова Героя России Григория Слугина Алёна Слугина. Сотрудники фонда предложили ей пройти переобучение, сейчас она учится на графического дизайнера.

На фотографии Алёна Слугина. Фото здесь и далее: пресс-служба фонда «Защитники Отечества»

«Мы чутко реагируем на запросы обратившихся к нам людей: ветеранов, их жён, членов семей погибших бойцов. В нашем коллективе работают вдовы и матери погибших, жёны действующих участников спецоперации. Среди социальных координаторов много сотрудников из силовых структур, у которых в прошлом есть опыт боевых действий. Мы принимаем каждое поступающее к нам обращение как личное и стремимся всеми силами помочь и поддержать людей в этот непростой период», – отметила социальный координатор фонда Ирина Ефимова.

На фотографии Ирина Ефимова

Кроме того, за год команда псковского филиала фонда «Защитники Отечества» организовала порядка 800 мероприятий по вовлечению ветеранов специальной военной операции в патриотическое воспитание граждан, культурно-досуговую деятельность, сохранение исторической памяти и социализацию. Также филиал заключил 43 соглашения о сотрудничестве с разными государственными и общественными институтами.

За первый год работы псковский филиал фонда «Защитники Отечества» оказал квалификационную юридическую помощь по 1819 обращениям. Соглашение с Управлением Минюста России по Псковской области позволяет оказать участникам СВО бесплатную юридическую помощь комплексно с одновременным привлечением сразу всех профильных специалистов – нотариусов, юристов, адвокатов.

В этом году на площадке фонда «Защитники Отечества» планируется открытие ресурсного центра поддержки участников спецоперации с инвалидностью. Его строительство уже началось.

Напомним, фонд «Защитники Отечества» создан по поручению Президента России Владимира Путина. Филиалы фонда приступили к работе 1 июня во всех регионах РФ.

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