«У него горит кожа»: что известно о судьбе аиста, попавшего в разлившийся в Псковской области креозот

18:13, 31 мая 2024, ПАИ

О судьбе аиста, попавшего в разлившийся креозот в Локнянском районе, рассказала корреспонденту ПАИ неравнодушная жительница Великих Лук Елена Дроздова.

«Очень много людей откликнулось, но я думаю, что не выживет, он весь в этом креозоте. Сейчас привезли авиационный керосин, мы его обрабатываем, но у него вся кожа горелая от этого креозота. Плюс отравление, мы заливаем ему лекарство. Он весь варёный, горелый, у него кожа горит. И у меня у самой горят руки. Я не знаю, как он выживет, но мы пытаемся», – сказала великолучанка.

Кроме того, в региональном комитете по природным ресурсам и экологии ПАИ сообщили, что эту ситуацию рассмотрят. «Я свяжусь с сотрудниками, которые находятся в Локне, чтобы они приехали и узнали, что именно произошло», – подчеркнул первый заместитель председателя правительственного комитета по природным ресурсам и экологии Сергей Екимов.

В настоящее время птица находится в Великих Луках, её пытаются очистить от маслянистой жидкости.