Произносить разнообразные заговоры советует сегодня народный календарь

08:57, 01 июня 2024, ПАИ

День памяти святого Иоанна, которого на Руси также называли Оберегом Нивы, наступил сегодня, 1 июня, сообщает calend.ru.

В этот день было принято произносить разнообразные заговоры, защищающие поля от различных напастей: вредителей, дурного глаза, непогоды и так далее.

Существовал, например, заговор от ветра: «Ветер, ветрило, из семи братьев старший брат, ты не дуй с гнилого угла, ты не лей дождём с запада, ты подуй-ка тёплым теплом, сослужи службу роду нашему, пригони дожди добрые пахарям на радость, а тебе, буйному, на славу!»

Долгим праздник Иоанна назвали потому, что работы в полях в эту пору очень много: крестьяне трудились с раннего утра и до позднего вечера.

В этот день нельзя лениться и сидеть без дела, предаваться страданиям, грустить, вспоминать плохое, портить настроение себе и другим. Считалось, чем раньше встать 1 июня, тем успешнее будет лето.