12-летнюю девочку высадили из автобуса в Пскове посреди дороги поздним вечером

09:57, 01 июня 2024, ПАИ

12-летнюю девочку кондуктор высадила из автобуса в Пскове посреди дороги поздним вечером. Прокуратура Псковской области начала проверку, сообщает ГТРК «Псков».

У Василисы Семёновой завершилась тренировка по воркауту в 21:00. Она села на вокзале в автобус, который следовал по маршруту № 9. Когда ребёнок оплачивал проезд, то терминал выдал ошибку.

Кондуктор не стала разбираться в ситуации, а просто высадила девочку посреди дороги, даже не разрешив доехать до следующей остановки.

Отец девочки не смог забрать её, потому что был на дежурстве. Василисе пришлось идти домой пешком. Кроме того, через некоторое время выяснилось, что деньги за проезд списали.

В «Псковпассажиравтотрансе» проводят служебную проверку по факту незаконных действий кондуктора.

Согласно действующему законодательству, запрещено принудительно высаживать из автобуса детей без билета в возрасте до 16 лет, если они следуют без сопровождения взрослого, подчеркнули в прокуратуре Псковской области.