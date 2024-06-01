Оказание услуг по регистрации транспорта в псковской Госавтоинспекции восстановлено
Сбой в работе «Госуслуг» по линии Госавтоинспекции устранили. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
«Государственные услуги оказываются во всех районах области в штатном режиме», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в связи с неполадками время предоставления государственных услуг по регистрации автомототранспортных средств увеличено.
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