Оказание услуг по регистрации транспорта в псковской Госавтоинспекции восстановлено

15:27, 01 июня 2024, ПАИ

Сбой в работе «Госуслуг» по линии Госавтоинспекции устранили. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Государственные услуги оказываются во всех районах области в штатном режиме», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в связи с неполадками время предоставления государственных услуг по регистрации автомототранспортных средств увеличено.