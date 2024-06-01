Псковские медики принимают участие в соревнованиях в Сыктывкаре

16:42, 01 июня 2024, ПАИ

Псковская станция скорой медицинской помощи принимает участие в X Открытых республиканских соревнованиях профессионального мастерства среди специальных служб, принимающих участие в ликвидации последствий ЧС и ДТП. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.



Фото: комитет по здравоохранению Псковской области



Фото: комитет по здравоохранению Псковской области



Фото: комитет по здравоохранению Псковской области





Соревнования проходят в Сыктывкаре, отметили в комитете.

Кроме того, медики из Пскова оказали помощь пострадавшим в ДТП в Ленинградской области.