Псковские медики принимают участие в соревнованиях в Сыктывкаре
Псковская станция скорой медицинской помощи принимает участие в X Открытых республиканских соревнованиях профессионального мастерства среди специальных служб, принимающих участие в ликвидации последствий ЧС и ДТП. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.
-
Фото: комитет по здравоохранению Псковской области
-
Фото: комитет по здравоохранению Псковской области
-
Фото: комитет по здравоохранению Псковской области
Соревнования проходят в Сыктывкаре, отметили в комитете.
Кроме того, медики из Пскова оказали помощь пострадавшим в ДТП в Ленинградской области.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
01 июня 2024
Сотрудники СУ СК РФ по Псковской области поздравили с Днём защиты детей воспитанников детского дома