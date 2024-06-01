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Общество

Псковские медики принимают участие в соревнованиях в Сыктывкаре

Псковская станция скорой медицинской помощи принимает участие в X Открытых республиканских соревнованиях профессионального мастерства среди специальных служб, принимающих участие в ликвидации последствий ЧС и ДТП. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

  • Псковские медики принимают участие в соревнованиях в Сыктывкаре
    Фото: комитет по здравоохранению Псковской области
  • Псковские медики принимают участие в соревнованиях в Сыктывкаре
    Фото: комитет по здравоохранению Псковской области
  • Псковские медики принимают участие в соревнованиях в Сыктывкаре
    Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

Соревнования проходят в Сыктывкаре, отметили в комитете.

Кроме того, медики из Пскова оказали помощь пострадавшим в ДТП в Ленинградской области.

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