Автобус затопило в Пскове. Видео
Автобус № 4 затопило во время ливня при движении по Рижскому проспекту в Пскове сегодня, 1 июня, передаёт корреспондент ПАИ.
Отметим, что сегодня на Псков обрушился сильнейший ливень с грозой. Некоторые улицы в городе затоплены, также много упавших деревьев и забитых ветками и листьями дождеприёмных колодцев.
В настоящий момент все коммунальные службы устраняют последствия непогоды.
Напомним, что сегодня МЧС предупреждало, что во второй половине дня местами по Псковской области при грозах ожидаются ливни.
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