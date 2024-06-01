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Происшествия

Автобус затопило в Пскове. Видео

Автобус № 4 затопило во время ливня при движении по Рижскому проспекту в Пскове сегодня, 1 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Отметим, что сегодня на Псков обрушился сильнейший ливень с грозой. Некоторые улицы в городе затоплены, также много упавших деревьев и забитых ветками и листьями дождеприёмных колодцев.

В настоящий момент все коммунальные службы устраняют последствия непогоды.

Напомним, что сегодня МЧС предупреждало, что во второй половине дня местами по Псковской области при грозах ожидаются ливни.

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