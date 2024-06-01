Ливни и грозы обрушатся на Псковскую область

11:09, 01 июня 2024, ПАИ

Ливни и грозы ожидаются в Псковской области сегодня, 1 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

«Сегодня во второй половине дня местами по Псковской области при грозах ожидаются ливни», – говорится в сообщении.

Отметим, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по номеру 01 или 112, 101 (с мобильных телефонов).

Ранее сообщалось, что крупный град прошёл в Себежском и Великолукском районах. А жители Псковского района наблюдали град, ливень, грозу и молнии. Видео можно увидеть здесь.