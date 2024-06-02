Грозы и порывистый ветер ожидаются в Псковской области 3 июня
Переменная облачность и кратковременные дожди с грозами ожидаются в Псковской области 3 июня. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть ветер южных и западных направлений со скоростью 3–8 метров в секунду. При грозе его порывы местами будут достигать 15–18 метров в секунду.
Температура воздуха в регионе днём будет от +22 до +27 градусов, ночью – от +10 до +15 градусов. Атмосферное давление будет низким.
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